Maltepe Belediyesi, çocukların bilimle buluşmasını sağlayan etkinliklerini sürdürürken, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlenen Planetaryum Atölyesi minik katılımcıları uzayın büyüleyici dünyasıyla tanıştırdı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki etkinlikte çocuklar, Güneş Sistemi'nin yapısından meteorların oluşumuna, kara deliklerin gizeminden gök cisimlerinin özelliklerine kadar birçok konuda interaktif içeriklerle bilgi edindi.

Teorik anlatımlar, uygulamalı deneylerle desteklenerek öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi. Özellikle göktaşı parçalarının yakından incelenmesi, çocukların ilgisini en üst seviyeye çıkardı.

KARA DELİK SİMÜLASYONU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Atölyenin en dikkat çekici bölümü, özel olarak hazırlanan kara delik deneyim alanı oldu. Çocuklar, simülasyon sayesinde kara deliklerin çekim gücünü gözlemleyerek soyut bir kavramı somut bir deneyime dönüştürdü. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalar, minik katılımcıların bilimsel merakını pekiştirdi. Planetaryum Atölyesi, ailelerin de katılımına açık olarak düzenlendi. Veliler, çocuklarının bilimi deneyimleyerek öğrenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve etkinliği takdirle karşıladı.

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi, yıl boyunca düzenlediği atölye ve tematik etkinliklerle çocukları ve gençleri bilimsel düşünceyle buluşturmaya devam edeceği öğrenildi.