Yunanistan ev sahipliğinde 10 Şubat'ta başlayan ve Türkiye'nin katıldığı STEADFAST DART-2025 Tatbikatı kapsamında eğitimler tüm hızıyla başarılı bir şekilde sürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ev sahipliğinde 10-21 Şubat 2025 tarihleri arasında icra edilen STEADFAST DART-2025 Tatbikatı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tatbikat kapsamında, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (#SNMG2) görevini icra eden TCG KEMALREİS, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS ALVARO DE BAZAN fırkateyni ile 12 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi’nde “Boarding Eğitimi” ve ESPS PATINO akaryakıt gemisi ile 14 Şubat 2025 tarihinde “Akaryakıt İkmali Eğitimi” gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatlar kapsamında ayrıca, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurları TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemisi ve TCG AYVALIK mayın avlama gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS CAPRICORNE mayın avlama gemisi ile 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Volos/Yunanistan açıklarında eğitimleri de başarıyla tamamladı.

Tatbikatların 21 Şubat'a kadar devam edeceği öğrenildi.