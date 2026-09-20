Çin, yenilikçi tedavilere erişimin genişlemesi, vize kolaylıkları ve uluslararası odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi sayesinde, ülkeye gelen tıbbi turizmde artan bir ivme yaşıyor. Dr. John K. Hsiang, Jiahui Sağlık Yürütme Komitesi Başkanı , Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2026 Halk Forumu'nda bu açıklamayı yaptı.

PRNewswire / CENEVRE (İGFA) - 'Sınır Tanımayan Sağlık' başlıklı oturumda, 'Tıbbi Turizm — Hizmet Ticareti Alanındaki Fırsatlar ve Zorluklar' konulu oturumda Dr. Hsiang, uluslararası tıbbi hizmetler alanında Çin'in deneyimlerini paylaşmak üzere davet edilen tek Çinli sağlık sektörü temsilcisiydi.

Çin'in önde gelen ve uluslararası hastalara hizmet veren hastaneler, 2025 yılında 1,28 milyon uluslararası hasta ziyareti kaydetti; bu rakam, üç yıl öncesine kıyasla %73,6 artış gösterdi. Bu veriler, Dr. Hsiang tarafından aktarıldı. Bunların 413.000'i, özellikle tıbbi tedavi amacıyla Çin'e seyahat eden hastalar tarafından gerçekleştirildi. Jiahui Health'te, 2026 yılının ilk yarısında yurtdışından gelen hasta talepleri bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Bu büyüme, politika reformları ve Çin'deki hızlanan tıbbi inovasyon tarafından desteklenmektedir. Şu anda 57 ülkenin vatandaşları, 65 liman üzerinden Çin'in 240 saatlik vizesiz transit politikasından yararlanabilmekte; öte yandan Çin, küresel ilaç geliştirme faaliyetlerinin %33,7'sini oluşturmaktadır. 2026 yılının Haziran ayında Çin, katı bir tümör için dünyanın ilk CAR-T tedavisini onaylayarak, bu yeni tedaviye erişim arayan uluslararası hastaların ilgisini çekti.

Son zamanlarda ortaya çıkan Jiahui vakaları bu eğilimi gözler önüne sermektedir. İleri evre mide kanseri olan Yeni Zelandalı bir hasta, tedavinin onaylanmasından kısa bir süre sonra Şanghay'a gitti ve bu tedaviyi alan ilk yabancı hasta oldu. Başka bir vakada ise, küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan bir ABD'li hasta, MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktoruyla yaptığı görüşmelerin ardından, şu anda yalnızca Çin'de temin edilebilen yenilikçi bir bispesifik antikoru olan ivonescimab tedavisi almak üzere Jiahui'ye geldi.

Dr. Hsiang, Şanghay'ın Çin'deki tıbbi yenilikleri dünyadaki hastalarla buluşturan bir geçiş noktası olarak konumlandığını belirtti. Jiahui, 2025 yılında 100.000'den fazla uluslararası ayakta tedavi ziyaretini kayda geçirdi ve uluslararası sigorta doğrudan faturalandırması, uzaktan konsültasyon ve çok dilli hasta koordinasyonu gibi sınır ötesi hizmetler geliştirmiştir.

Geleceğe bakıldığında, Dr. Hsiang, tıbbi seyahat ve vize kolaylıkları, tıbbi yeniliklere ilişkin bilgilere erişim ile sınır ötesi sağlık verileri ve teletıp konularında düzenleyici diyalog alanlarında daha fazla uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

'Tıbbi turizm, sağlık hizmetleri, ticaret ve ekonomik kalkınmanın kesişim noktasında yer almaktadır,' dedi Dr. Hsiang. 'Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde Çin, uluslararası tıbbi bakım alanında önde gelen bir küresel merkez haline gelme potansiyeline sahiptir.'

Hikayenin tamamını buradan okuyun: https://jiahui.com/en/news/224