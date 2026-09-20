KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet gemi faciasından etkilenenler için yeni düzenlemelerin hükümet tarafından geçirildiğini açıkladı.

KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasından etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında hazırlanan düzenlemelerin hükümet tarafından geçirildiğini duyurdu.

HUKUK DESTEĞİ VE YARGI GİDERLERİNDE MUAFİYET

Üstel'in Başbakanlık'ın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamasına göre, faciada zarar görenler ve yakınlarına yönelik üç başlıkta önemli kolaylıkların sağlanacağı bildirildi. Bu kapsamda mağdurlara hukuk desteği verilecek, yargısal işlem giderlerinden muafiyet tanınacak ve yabancı uyruklu kazazedeler ile yakınlarına ikamet kolaylığı ve sağlık hizmeti desteği sağlanacağını kaydeden Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan iş birliğiyle mağdurlara hukuk desteği sağlanacağını belirtti. Açıklamada, hükümetin hazırladığı düzenlemeyle, kazadan doğan davalarda mahkeme harcı, pul, damga vergisi ve diğer yargısal işlem giderleri alınmayacağını, ayrıca tebliğ, tasdik, celp ile bazı bilirkişi ve tercüman giderlerinin de muafiyet kapsamında olacağı, devlet kurumlarından temin edilebilecek belge ve kayıtlar için de ücret talep edilmeyeceği aktarıldı.

YABANCI UYRUKLU KAZAZEDELERE İKAMET KOLAYLIĞI

Düzenlemeler arasında, yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarının, dava süreçlerini KKTC'de takip edebilmeleri için ikamet kolaylığı da yer aldı. Üstel, bu sayede hiçbir ailenin ikamet süresi dolduğu için ülkesine dönmek zorunda kalmayacağını söyledi.

SAĞLIK HİZMETLERİ 2027'YE KADAR ÜCRETSİZ

Sağlık alanında yapılan düzenlemeyle, kazadan sağ kurtulan yabancı uyruklular ile hayatını kaybeden veya kayıp kişilerin aileleri ve yakınlarının 30 Ağustos 2027'ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldığını duyuran KKTC Başbakanı Üstel, devletin tüm imkânlarıyla mağdurların yanında olduğunu vurguladı. 'Bu büyük acıyı yaşayan insanlarımız haklarını ararken yalnız kalmayacak' diyen Üstel, yargısal süreçlerde ortaya çıkabilecek mali yüklerin de kaldırıldığını ifade ederek, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini sözlerine ekledi.