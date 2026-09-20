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Paylaşımda, Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Zenica bölgesindeki Bosna-Hersek vatandaşlarına yönelik sağlık taraması ve diş muayenesi gerçekleştirildiği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bosna-Hersek'te yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bosna-Hersek'in Zenica bölgesinde sağlık taraması ve diş muayenesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Faaliyet, Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Sivil-Asker İş Birliği kapsamında düzenlendi.

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