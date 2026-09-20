Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihlerindeki ABD ziyareti Resmî Gazete'de duyuruldu; görev süresince Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek Genel Kurul'un ilk günü olan 22 Eylül'de hitapta bulunacak.

BM GENEL SEKRETERİ VE LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri ile birlikte çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programlara da iştirak edeceği belirtildi.

VEKÂLET TEZKERESİ RESMÎ GAZETE'DE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında bulunacağı süre boyunca Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceğine ilişkin 'Vekâlet Etmeye Dair Tezkere' de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.