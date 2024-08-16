Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sonrasında Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2024 YKS sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranıyla önemli bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - 2024 YKS sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranıyla önemli bir başarıya imza attıklarını belirten üniversitenin Vakıf ve Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta,” Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen ilk 10 üniversite arasına girdik” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 ÜNİVERSİTE ARASINDA

Yüksek İhtisas Üniversitesi olarak, köklü eğitim gelenekleri ve öğrenci merkezli yaklaşımları ile her zaman daha iyiyi hedeflediklerini belirten Usta, “Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri sıralamasında en çok tercih edilen ilk 10 üniversite arasında yer almak bizlere büyük gurur veriyor. Bu başarıda emeği geçen akademik kadromuza, çalışanlarımıza ve tabii ki üniversitemizi tercih eden değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız." Şeklinde konuştu.

Üniversitenin, akademik ve teknolojik altyapısını sürekli olarak geliştirdiğini ve bu sayede sağlık alanında öncü olma vizyonunu güçlendirdiğini vurguladığını ifade eden Usta, öğrencilerin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefleyen üniversitenin, sunduğu burs imkânları ve uluslararası standartlardaki eğitim kalitesiyle tercih sebebi olduğunu söyledi.