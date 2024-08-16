Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Keles Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Keles’in kalkınmasına destek sağlamak amacıyla TÜBİTAK, BEBKA ve Avrupa Birliği projeleri geliştirilecek.BURSA (İGFA) - Kamu ve özel sektörle, ortak çalışmalarda buluşan Bursa Teknik Üniversitesi, paydaş ağını genişletiyor. Bu kapsamda son olarak BTÜ ile Keles Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza töreni, BTÜ ev sahipliğinde gerçekleşti. Protokolü, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan Rektör Naci Çağlar, bu tür iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı. Rektör Çağlar, “Geçmiş dönemde BTÜ bünyesinde de çalışan Sayın Başkan, Üniversitemizin akademik gücünün ve gelişmiş altyapısının yakın şahididir. Bu kapsamda da kendileriyle bugün bir protokol imzaladık. Bu protokol, Bursa Teknik Üniversitesi ile Keles Belediyesi arasında bilim, kültür, sanat ve spor alanında iş birliğini geliştirme, belirli projelerde ortak hareket etme ve her iki kurumun tesis ve imkânlarını belirli amaçlar doğrultusunda kullanmayı kapsıyor. Protokolümüzün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise BTÜ’nün çalışmalarının yakın şahidi olduğunu, imzalanan protokol ile iş birliğinin daha da pekiştirildiğini söyledi.

TEKNOLOJİ GELENEKSEL ÜRETİMLE BULUŞTURULACAK

BTÜ ile Keles Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında; Keles yöresinin kalkınmasına destek sağlamak amacıyla; tarımda teknolojik gelişmeler, yenilenebilir enerji, kültürel mirasın teknoloji ile geliştirilmesi, kırsal turizm, orman endüstrisi ve kırsal kalkınmaya yönelik alanlarda TÜBİTAK, BEBKA ve Avrupa Birliği projeleri geliştirilecek. Yine eğitim öğretim faaliyetleri, yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulabilmesi, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler, Ar-Ge faaliyetleri ve topluma hizmet uygulamalarına yönelik ortak projeler yapılacak. Katma değerli ürünlerin üretimine ve geliştirilmesine yönelik Belediye ve Üniversite atölyeleri ile laboratuvarının, ücretsiz kullanılabilmesi sağlanacak. Protokol, belediyeye ait tesislerde Üniversite öğrencileri ve personeline indirim, salon ve etkinlik alanların kullanılabilmesi gibi maddeleri de içeriyor.