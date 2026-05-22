Yüksek Seçim Kurulu, CHP tarafından yapılan 'mutlak butlan' başvurusunu reddetti. Başvuru, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından yapılmıştı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada 'mutlak butlan' kararına karşı hukuki süreci başlattıklarını duyurmuştu. Özel, ilk itirazın Yargıtay'a yapıldığını belirtirken, YSK'ya da başvuracaklarını açıklamıştı.

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından bugün yapılan başvuru, kurul gündeminde değerlendirildi.

Yapılan incelemenin ardından YSK, CHP'nin talebini reddetti.

Hatırlanacağı gibi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vermişti. 36. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar vermiş ve kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların, alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetmişti.