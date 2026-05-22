Artvin Ticaret Borsası heyeti, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e yapılan ziyarete, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Kahraman, Meclis Üyesi Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Yener Balkaya katıldı.

Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, 'Sayın Bakanımız Faruk Çelik'i makamında ziyaret ettik. Heyetimizi çok sıcak karşıladı. Artvin'le ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Biz de Artvin Ticaret Borsası hizmet binasının yeriyle ilgili süreci kendileriyle paylaştık. Sayın bakanımız ilgili makamları yanımızda arayarak desteklerini gösterdi. Aynı zamanda Hopa'da çay fabrikasına ait ana giriş kısmında turizme destek vereceğine inandığımız sosyal içerikli tanıtım mağazası hakkında bilgi verdik. Kendileri de çalışmalarımızda başarılar diledi' dedi.

Akyürek, Milletvekili Faruk Çelik'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Faruk Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarp Sınır Kapısı'nda planlanan 50 dönümlük duty free alanı çalışmalarında sona gelindiğini ve konuyla ilgili gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Milletvekili Çelik ayrıca, Artvin Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında heyetten bilgi aldı.