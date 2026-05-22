CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı siyasi parti ve kurum temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, 'Meydanların gücünü göreceksiniz' diyerek güçlü bir toplumsal çağrı yaptı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde gün boyunca bir dizi 'dayanışma ve destek' ziyareti kapsamında siyasi parti ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Özel, sırasıyla Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve heyeti, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve heyeti ile görüştü.

Görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapılırken, destek ziyaretlerinde Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyet ile de bir araya geldi. Özel, gün içinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını da ağırladı.

'ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Gerek parti, gerekse kendi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararına yönelik sert ifadeler kullanarak, 'Meydanların gücünü görecek, sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracak, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama asla teslim olmayacağız' mesajı verdi.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/2057725717354291341

Yaşanan süreci 'darbe' olarak nitelendiren Özel, 'Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim, bu darbecilerdir' ifadelerini kullandı.

'BABA OCAĞIMIZDA BULUŞUYORUZ'

'Bu darbe CHP'nin meselesi değildir, mesele milletin meselesidir' diyen Özel, ayrıca tüm yurttaşları bu akşam saat 20.30'da baba ocağına CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/2057775421135933715