İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP kurultayına ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararına sert tepki göstererek, kararın demokrasiye ve millet iradesine zarar verdiğini söyledi. Dervişoğlu, süreci 'anti demokratik bir kalkışma' olarak nitelendirerek, sürece taraf olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen hukuki sürecin ardından verilen kararı değerlendirdi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, söz konusu kararın yalnızca bir siyasi partiyi değil, Türkiye'nin çok partili siyasal düzenini ve demokratik kazanımlarını hedef aldığını savundu. Dervişoğlu, demokrasinin temelinde millet egemenliği ve eşitlik bulunduğunu vurgulayarak, siyasi partilerin meşruiyetinin yalnızca millet iradesinden doğduğunu ifade etti.

'YARGI VESAYETİ RİSKİ VAR'

'Ödülü de cezayı da milletimizden başkası veremez' diyen Müsavat Dervişoğlu, kararın hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Açıklamasında mevcut siyasi sistemi de eleştiren Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çeşitli sorunlar ürettiğini savundu. Kararın 'yargı vesayeti' anlamına gelebileceğini belirterek bunun demokratik düzene tehdit oluşturduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkilerine dikkat çekerek, bu alanların hiçe sayılmasının tüm siyasi partiler açısından risk taşıdığını ifade etti. Ekonomik ve toplumsal istikrar vurgusu da yapan Dervişoğlu, istikrarın halkın geleceğe güvenle bakabilmesi anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin tarihsel demokrasi birikiminin bu tür krizleri aşacak güçte olduğunu belirten Müsavat Dervişoğlu, 'İYİ Parti, millet egemenliğinden yana tavrını sürdürecektir' dedi.