ANKARA (İGFA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası, partinin 7. Genel Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını' vurgulayarak, partinin 'milletin egemenlik senedi' olduğunu ifade etti. Kararın partide bir ayrışma değil, tam tersine kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında sürecin sağduyu ile yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp sükûnetle ayağa kalkma günüdür' ifadelerini kullandı. Tartışmaların 'keşke'lerle değil, parti kültürü ve ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca, sürecin önceki dönem genel başkanlar, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve il-ilçe örgütleriyle uyum içinde yürütüleceğini belirterek, 'Şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır' dedi.

Açıklamasını 'Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracağız ve iktidar yürüyüşünü sürdüreceğiz. Biz bir aradayız' sözleriyle tamamladı.