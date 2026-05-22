AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın katılımıyla Bursa'da düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve hizmet vurgusu yapıldı. Efkan Ala, AK Parti tecrübesinin başarısına dikkat çekerken, programa çok sayıda partili katılım sağladı.

Burcum Tansu SARI - Bursa Ajansı / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, teşkilat üyelerinin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde başladı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda partili katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA: 'HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti teşkilatlarının her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Vekili Biba, 'Bizim hizmet anlayışımız mazeret değil, hizmet ve proje üretmeyi esas alan bir yaklaşımdır' dedi.

Salonda sık sık tezahüratlar ve alkışlarla kesilen konuşmalar, programa damga vurdu.

EFKAN ALA'DAN 'AK PARTİ TECRÜBESİ' VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise konuşmasında, İslam dünyasında AK Parti tecrübesi kadar başarılı olmuş bir siyasi hareket olmadığının altını çizdi. Ala, AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunun yalnızca Türkiye'de değil dünyanın farklı bölgelerinde de hissedildiğini ifade ederek, teşkilatların sahadaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Program, partililerin bayramlaşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.