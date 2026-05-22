Futbol dünyasında dün gece tam anlamıyla bir Karadeniz fırtınası esti. Sahada sergilediği üstün performansla rakibini saf dışı bırakan Trabzonspor, dev turnuvanın şampiyonu oldu ve kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı.

Trabzonspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Onuachu’nun 17. dakikada attığı golle öne geçerken, Konyaspor Muleka’nın 50. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Mücadelenin 76. dakikasında penaltıdan bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürdü.

Sahada Kusursuz Plan, Tribünde Büyük Coşku

Maçın ilk düdüğünden itibaren oyuna ağırlığını koyan bordo-mavililer, teknik heyetin taktik disiplinine sadık kalarak kalesini gole kapattı. Hücum hattındaki etkili organizasyonlar ve orta sahadaki yoğun baskı, rakibin oyun kurmasını tamamen engelledi.

Aranan gollerin gelmesiyle birlikte stadyumu dolduran binlerce Trabzonspor taraftarının coşkusu adeta zirveye ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte yeşil saha bayram yerine dönerken, oyuncular ve teknik kadro şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

"Bu Kupa İnancın ve Emeğin Eseridir"

Maç sonu açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü, şampiyonluğu tüm camiaya armağan ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sezon başından beri çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık. Bugün sahada sadece futbol oynamadık; bu kulübün ruhunu, inadını ve büyüklüğünü sergiledik. Bu kupa, bize her koşulda inanan ve destekleyen muhteşem taraftarımıza armağan olsun."

Şehirde Karadeniz Dalgaları: Kutlamalar Gece Boyu Sürdü

Düdüğün çalmasıyla birlikte sadece stadyumda değil, Trabzon başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki bordo-mavi sevdalıları sokaklara döküldü. Meşalelerle aydınlanan caddelerde horonlar tepildi, şarkılar söylendi. Kupa zaferi, kulüp tarihinin altın sayfalarına bir kez daha gururla kazındı.