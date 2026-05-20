AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Karabağlar Belediyesi'nin son iki yıllık çalışmalarını eleştirerek ilçede birçok vaadin yerine getirilmediğini savundu. Uzun, sosyal alan eksikliği, altyapı sorunları ve kentsel dönüşüm konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, katıldığı televizyon programında Karabağlar Belediyesi'nin hizmet politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Karabağlar'ın son yıllarda hizmet açısından geri kaldığını öne süren Uzun, seçim döneminde verilen birçok sözün yerine getirilmediğini iddia etti.

İlçede uzun süredir gündemde olan kent meydanı projesinin hâlâ tamamlanmadığını belirten Uzun, Karabağlar gibi büyük bir ilçede vatandaşların kullanabileceği sosyal yaşam alanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Kapalı pazar yerleri, kültür merkezleri, semt evleri ve spor alanları konusunda eksiklikler bulunduğunu ifade eden Uzun, sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ekonomik ve sosyal açıdan ilçenin geriye gittiğini savunan Uzun, yatırımların yetersiz kaldığını ve bunun nüfus hareketlerine de yansıdığını öne sürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin azaldığını iddia eden Uzun, 'Söylenenlerle yapılanlar arasında ciddi fark var' değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin kullanım sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uzun, amatör spor kulüplerinin tesis sıkıntısı yaşadığını belirterek gençlerin spor alanlarına daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Programda hükümet yatırımlarına da değinen Uzun, deprem sonrası eğitim ve sağlık alanındaki projelerin hız kazandığını ifade etti. Karabağlar'da yeni okul projeleri, öğrenci yurtları ve sağlık yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Uzun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerine modern bir sağlık tesisi yapılacağını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çeken Uzun, özellikle Uzundere bölgesindeki TOKİ projelerinin Karabağlar'ın geleceği açısından kritik olduğunu söyledi. Demokrasi Üniversitesi yatırımlarının da bölgeye değer katacağını ifade eden Uzun, projelerin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Altyapı, yol, kaldırım ve yeşil alan eksiklikleri konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını dile getiren Uzun, özellikle engelli bireylerin günlük yaşamda ciddi zorluklarla karşılaştığını söyledi. AK Parti teşkilatlarının sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uzun, vatandaşlarla sürekli bir araya geldiklerini ifade etti.