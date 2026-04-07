Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muslubelen Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde gizli bölmelere saklanmış 53 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YOZGAT (İGFA) - Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, seyir halindeki araçlara yönelik Muslubelen Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptığı değerlendirilen 53 yabancı uyruklu şahıs, araçların gizli bölmelerinde saklanırken yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, yakalanan 53 yabancı uyruklu hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 'Her türlü suç ve suçlularla mücadelemiz, azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir' ifadelerine yer verildi.