Üsküdar Belediyesi, iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı ve yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu iddialarını yalanladı. Belediye, tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun, denetime açık ve kamu yararına göre yürütüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi, gündeme gelen usulsüzlük iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamasında tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, imar ve ruhsat süreçleri de dahil olmak üzere tüm idari işlemlerin ilgili birimlerin yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında, denetime açık şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Belediyenin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı ve yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Üsküdar Belediyesi, hiçbir birimin veya iştirak şirketinin hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer almadığını ve yer alamayacağını açıkladı. Belediye ayrıca, devam eden hukuki süreçte gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Belediye, yargı makamlarıyla iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğini ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sunacağını da vurgulayarak, kamuoyuna kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurum itibarının zedelenmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda Üsküdar Belediyesi, komşularına hizmet etme sorumluluğunun bilinciyle çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.