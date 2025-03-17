Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Yozgatlı dernek ve vakıflara yönelik düzenlenen iftar programı Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında dualarla oruçlar açıldı. Programa AK Parti Ankara İl Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Yılmaz Kaplan, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Selçuk Bağcı, Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Şakir Bulut, Ankara Yozgatlı Demokratlar Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Ayvazoğlu, Keçiören Yozgatlılar Derneği Federasyonu Bölge Başkanı Aytaç Bingöl, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 NİSAN’DA 232 TESİS AÇILIŞI

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Yüce Mevlam tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Yaşanan gelişim ve dönüşüme hep birlikte şahit oluyoruz. Birinci yılımız dolarken 23 Nisan’da 23 tesisimizin açılışını yapacağız. Bizler gece gündüz demeden ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz onun gayesiyle çalışıyoruz. İlçemizde kimse kendini sahipsiz hissetmesin diye dertleniyoruz. Biliyorsunuz, kısa süre önce KeçiKart uygulamamızı hayata geçirdik. Artık Keçiören’de kimse yalnız değil, ihtiyacı olanın yanında artık Keçiören Belediyesi var” dedi.

BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Keçiören Yozgatlılar Derneği Federasyonu Bölge Başkanı Aytaç Bingöl, “Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek bizleri bir araya getiren Başkanımız Mesut Özarslan’a çok teşekkürler. Her zaman başkanımızın yanındayız çünkü o hep bizim yanımızdaydı. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Ankara Yozgatlı Demokratlar Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Ayvazoğlu yaptığı konuşmada ise, “Ramazan ayı toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazanarak manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Başkanımda bu duygular çerçevesinde her zaman dernek ve federasyonların yanındadır, olmaya da devam edecektir. Bunun için kendisine teşekkür ederiz” dedi. Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Şakir Bulut, ”Sizlerle bu ortamda olmaktan gurur duyuyorum. Ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

BAŞKANIMIZ HALKLA İÇ İÇE, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ ÖNCÜLERİNDEN

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Selçuk Bağcı, “Gelişen çağda, Türkiye’de artık siyasetin ekseni sivil toplum örgütlerine doğru dönüyor. Başkanımız da bunun farkında ve bu konunun Ankara’da öncülüğünü yapıyor. Başkanımız halkla iç içe, sosyal belediyecilik anlayışının öncülerinden. Biz sivil toplum örgütü olarak sorunlarımızın hepsini kendisine ulaşarak iletebiliyoruz ve o da tüm içtenliğiyle sorunlarımızı çözüyor. Lafı dolandırmadan, eğip bükmeden bizlere cevap veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.