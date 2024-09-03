Yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayınlanacak ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı Rum perspektifinden ele alacak olan yeni bir dizi, Türkiye'de çeşitli tartışmalara neden oldu. Dizi, Rum tarafının bakış açısıyla Kıbrıs'taki olayları ele alırken, bu tür yapımların sanatsal ve toplumsal etkileri üzerine de geniş bir tartışma başlattı.BURSA (İGFA) - Konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Yönetmen İsmail Güneş, sanatın hamasetten uzak olması gerektiğini vurguladı.

Güneş, "Fragmandan gördüğüm kadarıyla Rumlar açısından hamasi bir dizi bu. Bizde de bu tür işler tersi olarak yapıldı. Ben öncelikle sanatın hamasetin kucağına düşmemesinden yanayım. Çünkü her alanda olduğu gibi sanatta da manipülasyon yanlış bir şey. Doğru bir yola vardırmaz. Çünkü sanatın amacı insanları birbirine düşman etmek değil, insanları birbirine dost etmektir." dedi.

“BİZ BİZİMLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNÜ İZLEMİYORUZ AMA BAŞKALARI İZLİYOR”

Dizinin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yayınlanacak olması konusuna da değinen Güneş, "Eğer dizi sadece Türkiye’de yayınlanmayacak ise ve dünyanın diğer ülkelerinde gösterilecekse bunu da yanlış buluyorum. Bizimle ilgili önyargısı olan insanlar veya diğer ülkeler bu diziyi seyredip bizim seyretmememiz bence fevkalade yanlış bir şey olur." şeklinde konuştu.

Güneş, geçmişte Türkiye'de gösterimi yasaklanan Gece Yarısı Ekspresi filmine de atıfta bulunarak, bu tür yasakların daha büyük sorunlar doğurabileceğini ifade etti. Güneş, "Bu film uzun süre bizde gösterilmedi ama dünyanın her yerinde gösterildi. Biz bizimle ilgili ne düşünüldüğünü izlemiyoruz ama başkaları izliyor. Bunu çok yanlış buluyorum. Bununla mücadele etmenin yöntemi ise üretmektir. Hamasetten uzak, gerçeklere yakın iyi işler üretmektir." dedi.

“BEN YAPMIYORUM SEN DE YAPMA DEMEKLE OLMAZ”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın hamasetin kucağına düşmemesi gerektiğini belirten Güneş, "Elbette 74 çıkarması durup dururken, ‘Hadi biz gidelim şuraya girelim.’ duygusuyla yapılmadı. Bu çıkartma, ülkenin garantörlük haklarından gelen birtakım hakları ve insanların can güvenliklerini korumak için yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

Yasaklamaların sanat alanında çözüm olmadığını söyleyen Güneş, Türkiye’nin daha iyi yapımlar üreterek karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Güneş, "Yasaklama bir çözüm değil, ben yapmıyorum sen de yapma demekle olmaz. Eğer onlar yapıyorsa, sen daha iyisini yapacaksın ki gerçek vuku bulsun. Diziyi Güney Kıbrıs bu büyüklüğü ile yapıyorsa, siz de koca 90 milyonluk bir ülke olarak daha iyi bir yapım ortaya koymak zorundasınız." şeklinde konuştu.