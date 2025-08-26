Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Hasan Uyanık, görev başındayken gösterdiği örnek davranışla takdir topladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi’nde 13 yıldır görev yapan deneyimli şoför Hasan Uyanık, geçtiğimiz Cuma günü S58 numaralı hatta Çukurhisar’dan kent merkezine doğru sefer yaparken bir yolcunun durumunun kötüleştiğini fark etti.

Fenalaşan kişinin bir çocuk olduğunu anlayan Uyanık, zaman kaybetmeden güzergâhını değiştirerek otobüsü doğrudan hastaneye yönlendirdi. Otobüsteki diğer yolcular da Uyanık’ın bu duyarlı davranışına destek verdi.

Olayın ardından büyük takdir toplayan Hasan Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından makamında kabul edildi. Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Ünlüce, “Davranışınızla bizleri gururlandırdınız. Bu, büyük bir insanlık örneği.” dedi.

Başkan Ünlüce, örnek davranışı nedeniyle Hasan Uyanık’a teşekkür ederken, bu tür duyarlı yaklaşımların tüm belediye çalışanlarına ilham vermesi gerektiğini ifade etti.