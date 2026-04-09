ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenciler için önemli bir uyarı yayımladı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine başlamadan önce üniversitelerin YÖK tarafından tanınırlık durumunu kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

YÖK yaptığı açıklamada, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalarla Türkiye'de denklik verilmesinin hukuken mümkün olmadığının altını çizerken, öğrencilerin süreci e-Devlet Kapısı üzerinden 'Okul Tanıma Belgesi Sorgulama' hizmeti aracılığıyla takip edebileceği, e-Devlet üzerinde bilgi bulunmayan kurumlar için 'Okul Tanıma Dilekçesi' doldurarak YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada ve dijital mecralarda 'YÖK onaylı', 'denklik garantili' veya 'sınavsız denklik' gibi gerçeği yansıtmayan beyanlara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Hiçbir üniversite veya program için önceden denklik garantisi verilemeyeceğini ve denklik sürecinin mezuniyet sonrası belgeler üzerinden değerlendirildiğini vurgulanan açıklamada, kamuoyunda 'diploma fabrikası' olarak bilinen sahte kurumlara karşı da dikkat çekildi. Açıklamada, YÖK'ün Ankara dışındaki şubelerinin veya bağlı danışmanlık kuruluşlarının bulunmadığı hatırlatıldı ve süreci hızlandıracağı vaadinde bulunan aracı kişi veya kurumlara güvenilmemesi gerektiği belirtildi. Öğrencilerin sıkça karıştırdığı 'tanıma' ve 'denklik' kavramlarıyla ilgili de bilgi veren YÖK, tanımanın yurt dışındaki bir kurumun resmi olarak kabul edilmesi, denklik ise mezuniyet sonrası diplomanın Türkiye'deki dereceye eşdeğer olup olmadığının değerlendirilmesi anlamına geldiğini açıkladı.