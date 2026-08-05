İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel için düzenlenecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı'nın 28 Kasım 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Sınav başvuruları ise 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yapan personelin katılacağı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına ilişkin takvimi açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tercih sistemiyle gerçekleştirilecek yazılı sınav 28 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınava katılmak isteyen personelin başvuruları ise 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sınavın bakanlık teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulunularak, başvuruda bulunacak tüm personele başarı dilekleri iletildi.