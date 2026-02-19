Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününde yaklaşık 48 bin firmada 5,6 milyon ürünü denetledi. Aykırılıklar nedeniyle 506 milyon TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı.

Buna göre ülke genelinde yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürün denetime tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 506 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ramazan ayı öncesinde 81 ilde yoğunlaştırılan gıda denetimleri kapsamında ise 29 bin 626 firma denetlendi.

Bu süreçte mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yaklaşık 80 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Öte yandan Rekabet Kurumu tarafından da 2026 yılının ilk 45 gününde yürütülen çalışmalar kapsamında 19 firmaya toplam 2,9 milyar TL idari para cezası verildiği açıklandı.

Bakanlık yetkilileri, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere piyasalardaki fiyat hareketleri ve haksız uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

