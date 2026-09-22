YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki heyetin Pakistan ziyareti kapsamında, Türk ve Pakistan üniversiteleri arasında 30'u aşkın yeni akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Pakistan arasındaki yükseköğretim iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen İslamabad ziyaretinde önemli anlaşmalara imza atıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında, 10 Türk üniversitesinin rektörlerinden oluşan heyetin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türkiye ve Pakistan'daki üniversiteler arasında 30'dan fazla yeni anlaşma imzalandı.

Anlaşmalarla öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma ve ortak derece programları, staj imkanları, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

STRATEJİK ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR

İki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğinin özellikle stratejik bilim ve teknoloji alanlarına yoğunlaşması planlanıyor. Bu kapsamda yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay teknolojileri, nükleer bilimler, biyoteknoloji, robotik ve sağlık bilimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak akademik çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, anlaşmaların Türkiye ve Pakistan'ın bilimsel birikimi ile akademik kapasitesini ortak çalışmalarla buluşturacağı belirtildi.