Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle yıllar sonra daha geniş imkânlar ile modern bölümleriyle kapılarını açan şehrin hafızası AKM, bulvar manzarası eşliğinde sessiz ve huzurlu ders çalışma alanları, kafeteryası ve sinema-tiyatro salonlarıyla gençlerin ilgi odağı oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın göreve geldikten hemen sonra yeniden açılacağı müjdesini verdiği şehrin hafızası AKM, yepyeni yüzüyle kapılarını yıllar sonra tekrar açtı.

Kültürün, sanatın merkezi olan ve binlerce kişinin hatıralarına ev sahipliği yapan AKM'de sinema, tiyatro salonları, fuaye alanları sil baştan modern donatılarla yeniden hazırlandı.

Ses ve akustik sistemlerle donatılan kültür merkezinde, Türk Sineması'na iz bırakmış film ve tiyatro sanatçılarının hatıralarını yaşatan, içerisinde Yeşilçam'ın görselleri ile özel objelerinin yer aldığı bir bölüm inşa edildi.

Yıllar sonra Devlet Tiyatroları'na da ev sahipliği yapacak olan AKM, eğitim sezonuna yetişti ve binlerce gencin yeniden ilgi odağı oldu. 100 bine yakın üniversite öğrencisi ve 200 binin üzerinde ilk, ortaokul ve lise öğrencisinin bulunduğu Sakarya'da huzurlu bir çalışma alanı ve kitap okuma noktası arayan gençler adresini buldu.

Bulvar manzarası eşliğinde bölümlerin yer aldığı kütüphane ve ders çalışma alanları, her gün yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor.

Öte yandan AKM'de gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren Sade Kahve de hizmete başladı. BELPAŞ yönetimindeki kafeteryada tüm kahve, tatlı çeşitleri ve kruvasan gibi ürünler vitrinde yer aldı.