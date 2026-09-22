Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. Başvurular, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden yapılacak.
ANKARA (İGFA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk yurt yerleştirme işlemlerini tamamladı.
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için ise yeni başvuru süreci başlatılacak.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) akademik takvimi doğrultusunda başvuru tarihlerini belirleyen KYK, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek yurt başvurularını almaya başlayacak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Ek yurt başvurularından şu öğrencilerin yararlanabileceği belirtildi:
- Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler,
- Yatay veya dikey geçiş yapanlar,
- Özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler,
- Lisansüstü eğitim alan öğrenciler,
- Normal öğrenim süresini tamamlayamayan ve 'artık yıl' durumunda bulunan öğrenciler,
- Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesine devam edenler,
- Af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan öğrenciler,
- Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrenciler.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. KYK, başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olmaları gerektiğini belirtti.
Başvuru tarihleri, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK tarafından duyurulacak.