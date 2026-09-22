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Başvuru tarihleri, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK tarafından duyurulacak.

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. KYK, başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olmaları gerektiğini belirtti.

Ek yurt başvurularından şu öğrencilerin yararlanabileceği belirtildi:

Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için ise yeni başvuru süreci başlatılacak.

ANKARA (İGFA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk yurt yerleştirme işlemlerini tamamladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. Başvurular, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden yapılacak.

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