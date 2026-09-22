İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü'nün yetenek sınavında başarılı olan 21 öğrenci, iki yıl boyunca ücretsiz müzik eğitimi alma hakkı kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü'nün 2026-2027 eğitim dönemi yetenek sınavında başarılı olan 21 öğrenci, iki yıl boyunca ücretsiz müzik eğitimi alma hakkı kazandı.

'Sanat Kenti İzmit' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026-2027 eğitim dönemi Müzik Bölümü için gerçekleştirilen yetenek sınavının sonuçları açıklandı.

21 ÖĞRENCİ BAŞARILI OLDU

8-18 yaş arasındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yetenek sınavında 21 öğrenci başarılı oldu. Sınavda başarılı olan öğrenciler, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü'nde iki yıl boyunca ücretsiz eğitim alma hakkı kazandı.

KAYITLAR 24-29 EYLÜL'DE

Sınavda başarılı olan öğrencilerin kayıt işlemleri 24-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin velilerinin, kayıt işlemlerini tamamlamak üzere İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'ne şahsen başvurmaları gerekiyor. Kayıt sırasında kayıt formunun doldurulmasının yanı sıra öğrencinin kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafının da hazır bulundurulması gerekiyor.