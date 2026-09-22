TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Destek Programları kapsamında başarılı projelerin toplumsal etkisini görünür kılacak ödüller için başvurular açıldı.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından desteklenen ve son üç yıl içinde başarıyla tamamlanan projeleri teşvik etmek amacıyla 'Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri' için başvurular açıldı.

İlk kez hayata geçirilen çağrı ile desteklenen projelerin nitelikli çıktılarının ve toplumsal etkilerinin görünür kılınması, başarılı uygulamaların da teşvik edilmesi hedefleniyor.

BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLECEK?

Ödüllere, Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından desteklenen projeler için proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar başvurabilecek.

Başvurular için son tarih 29 Eylül 2026 saat 17.30 olarak açıklandı.