Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, kentin yeni yaşam alanlarından Kuzeyşehir'de yapımına devam ettiği atıksu arıtma tesisi, çevreci özelliği ile dikkat çekiyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Çevreci ve modern altyapı yatırımlarını sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Kuzeyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile bölgenin atıksularını ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak hem çevreyi koruyacak hem de tarımsal sulamaya katkı sağlayacak.

31 bin metrekarelik alanda kurulan tesis, 26 bin 100 metreküp/gün kapasitesiyle yaklaşık 145 bin kişiye hizmet verecek. Toplamda 9,5 kilometrelik kollektör hattı ile atıksuların tesise ulaşımı sağlanacak.

Tesisin giriş ünitesi, aneorobik havuz ve çamur susuzlaştırma binalarının betonarme imalatları tamamlandı. Havalandırma ve çökeltim havuzları ile kollektör hatlarındaki çalışmalar hızla devam ediyor.

BÖLGE HALKINA TEMİZ ÇEVRE, TARIMA CAN SUYU

Proje tamamlandığında Kuzeyşehir Uydu Kenti ile Göksuncuk, Yalangoz ve Karacaören Mahalleleri'nin atıksuları, modern bir arıtma tesisinde toplanacak.

Burada standartlara uygun şekilde arıtılan sular, doğaya zarar vermeden bölgede bulunan dereye deşarj edilecek. Sular, bölgede bulunan tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılabilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de çiftçilerin sulama suyu ihtiyacına destek sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ'nin çevreye duyarlı yatırımı, Kuzeyşehir ve çevresinde yaşayan vatandaşlara temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir tarımsal gelecek sunacak.