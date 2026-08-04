Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'de imzaya açılan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılmış tarihî bir adım olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM'de imzaya açılan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, kanun teklifinin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılmış tarihî bir adım olduğunu ifade ederek, sürecin herhangi bir pazarlığın sonucu değil, devletin kararlılığının, milletin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Açıklamasında önceliğin terörün tamamen sona erdirilmesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu vurgulayan Duran, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'güçlü iç cephe' anlayışına da değinen Burhanettin Duran, bu yaklaşımın Türkiye'nin en önemli stratejik gücü olduğunu belirtti. Duran, güçlü iç cephenin milletin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatı olduğunu ifade etti.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihî bir adımdır.



Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk: — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 4, 2026