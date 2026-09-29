YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışında çevrim içi konuştu; 'Eğitim ve bilimin yeniden güven içinde sürdürüleceği günlere inanıyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'de eğitimin ve akademik hayatın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Gazze İslam Üniversitesi'nin öğrenci ve akademisyenleriyle yeni akademik yılın açılış dersinde çevrim içi bir araya gelen Özvar, bir üniversitenin yıkılmasının yalnızca binaların ortadan kalkması anlamına gelmediğini, aynı zamanda bir toplumun geleceğine açılan yolların da tıkanması olduğunu söyledi.

'ASIL MESELE BİLGİ BİRİKİMİNİ YAŞATABİLMEK'

Sınıfların, kütüphanelerin ve laboratuvarların yeniden inşa edilebileceğini belirten Özvar, esas meselenin üniversiteyi var eden bilgi birikimi, akademik tecrübe ve eğitim iradesini ayakta tutmak olduğunu vurguladı. Filistin'in yarınlarını inşa edecek doktorlar, mühendisler, öğretmenler, araştırmacılar ve bilim insanlarının yetişmesinin bu sürekliliğe bağlı olduğunu ifade etti.

'GAZZELİ HOCALARIN VE GENÇLERİN KARARLILIĞI SAYGIYI HAK EDİYOR'

Bütün zorluklara rağmen öğrenmeye, öğretmeye ve üretmeye devam eden Gazzeli akademisyenlerin ve gençlerin kararlılığının büyük bir saygıyı hak ettiğini belirten Özvar, Türkiye'nin bu iradenin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Özvar, Filistinli öğrenciler ve akademisyenlere destek vermeyi sürdüreceklerini de dile getirdi.

Gazze'de eğitim ve bilimin yeniden güven içinde sürdürüleceği günlerin geleceğine yürekten inandığını belirten Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin yeni akademik yılının hayırlı olmasını diledi.