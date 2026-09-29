Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'na ulaşımı kolaylaştırıyor. Hafta sonları; Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince'den fuar alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Vatandaşlar, fuara konforlu ve ücretsiz şekilde ulaşabilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanından kitapseverleri 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'na taşıyacak ulaşım planını hazırladı.

3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar için özellikle hafta sonlarında vatandaşların fuar alanına rahat ve konforlu ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Kentin farklı ilçelerinden fuar alanına düzenlenecek ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlar, ulaşım sıkıntısı yaşamadan kitapların dünyasına kolayca ulaşacak.

İLÇELERDEN FUAR ALANINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Gebze'den Derince'ye uzanan geniş güzergâh ağıyla Kocaeli'nin farklı noktalarındaki vatandaşlara fuar kapılarını daha da yakınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda önemli bir hizmet sunacak. 3-4 Ekim ve 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ücretsiz ring seferleriyle Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince'den fuar alanına doğrudan ve kolay ulaşım sağlanacak.

Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nden kalkacak ring seferleri; Gebze Center Köprüsü, Dilovası D-100 Eski Işıklar Durağı, Körfez Hereke Tekel Durağı, Kirazyalı Okul Durağı, Körfez Belediyesi Durağı, Tütünçiftlik Durağı ve Derince Geçit Durağı'ndan geçerek fuar alanına ulaşacak. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'ndan hareket edecek ring ise Derince Geçit Durağı'na uğrayarak vatandaşları fuar alanına ücretsiz ulaştıracak.