Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) aylar kala YKS konularını hızlı bitirme taktikleri verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar için müfredatın genişliği en büyük sorunların başında geliyor. Eğitimci Özgür Akoğlan, bu yükün doğru stratejiyle kısa sürede aşılabileceğini belirterek, 'Hızlandırılmış Bitirme Taktikleri'ni paylaştı.

TYT ve AYT'nin kesin sınırlarla ayrılmasının öğrencileri gereksiz tekrar yükünün altına soktuğunu ifade eden Akoğlan, konuların zincirleme şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. 'Konuları bir bütün olarak çalışmak, hem öğrenmenin kalıcılığını artırır hem de süreci ciddi biçimde hızlandırır' diyen Akoğlan, matematikte fonksiyonlar, polinomlar ve ikinci dereceden denklemler; fen bilimlerinde ise atom, periyodik sistem ve hücre gibi konuların birlikte çalışılmasının büyük avantaj sağladığını belirtti.

HER DETAYA DEĞİL, ÇIKAN KONULARA ODAKLANIN

YKS'de soruların büyük bölümünün sınırlı sayıda konudan geldiğine dikkat çeken Akoğlan, Pareto prensibini hatırlattı. 'Soruların yaklaşık yüzde 80'i, konuların yüzde 20'sinden geliyor. Öğrenciler öncelikle 'banko' konulara odaklanmalı, ÖSYM'nin yıllardır sormadığı detaylarda zaman kaybetmemeli' dedi.

Çıkmış soru analizinin önemine vurgu yapan Akoğlan, son yıllarda soru gelmeyen alt başlıklara uzun süreler ayırmanın doğru bir sınav stratejisi olmadığını ifade etti.

DEFTER DOLDURMAK ZAMAN TUZAĞI

Konu çalışırken her şeyi yazmanın ciddi zaman kaybına yol açtığını söyleyen Akoğlan, video ders defterleri ve hazır notların öğrenme sürecini yüzde 50'ye kadar hızlandırabileceğini belirtti. Video derslerin 1,5 ya da 1,75 hızda izlenmesini öneren Akoğlan, 'Beyin bu hıza çok kısa sürede adapte olur, öğrenciler bundan çekinmemeli' dedi.

'Önce konu, sonra test' anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini dile getiren Akoğlan, kısa bir özetin ardından hemen çözümlü sorulara geçilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılamayan soruların çözümünün bekletilmeden öğrenilmesinin kalıcı öğrenmeyi artırdığını ifade etti.

TEK DERSE ODAKLANMAK ÖĞRENMEYİ HIZLANDIRIR

Günde çok sayıda derse dağınık biçimde çalışmanın öğrenmeyi yavaşlattığını belirten Akoğlan, blok çalışma yöntemini önerdi. 'Üç gün boyunca sadece tek bir konuya odaklanmak, zihnin konuya adapte olmasını sağlar ve öğrenme hızını katlar' dedi. Gerçekten iyi bilinen konuların acımasızca elenmesi gerektiğini ifade eden Akoğlan, 'Bir tarama testinde yüksek net yapan öğrencinin o konunun videosunu yeniden izlemesine gerek yok. Sadece soru çözerek pratiğini yapmalı ve bir sonraki konuya geçmeli' diyerek sözlerini tamamladı.