Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, 20-21 Haziran 2026'daki YKS öncesi adaylara stratejik çalışma tavsiyeleri verdi. Akoğlan; konu seçimi, deneme analizi, turlama tekniği ve zihinsel hazırlığın başarıda kritik rol oynadığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, 20-21 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı haftalar kala adaylara kritik uyarılarda bulundu.

'Şu an tam olarak 'sollama şeridi' ndeyiz. Bu dönem, çok çalışanların değil, stratejik çalışanların öndekileri birer birer geçtiği evredir.' diyen Özgür Akoğlan, son iki ayın verimli değerlendirilmesi için dikkat çeken öneriler paylaştı.

HER KONUYU BİTİRMEYE ÇALIŞMAK ZAMAN KAYBI

Adayların en sık düştüğü hatalardan birinin tüm konuları eksiksiz tamamlama çabası olduğunu belirten Özgür Akoğlan, 'Bu saatten sonra her konuyu aynı derinlikte çalışamazsın. Son 5 yılın soru dağılım tablolarını önüne al. ÖSYM'nin her yıl istisnasız sorduğu 'garanti' konuları belirle ve enerjinin yüzde 80'ini bu yüzde 20'lik kısma aktar. Gereksiz detaylarda boğulmak yerine, en çok puan getiren kaleleri fethet' dedi.

Deneme sınavlarının yalnızca bir performans ölçütü olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Akoğlan, 'Deneme sınavı senin için bir başarı ölçer değil, bir eksik tespit cihazıdır. Deneme bittiğinde yanlış yaptığın soruları bir dosyada biriktir. Her hafta sonu sadece bu 'yanlışlar dosyasındaki' soruları yeniden çöz. Eğer bir soruyu ikinci kez yanlış yapıyorsan, o konu senin 'sollama' engelindir; hemen o noktaya 30 dakikalık bir operasyon yap.' diye konuştu.

TYT'DE HIZ, AYT'DE BİLGİ BELİRLEYİCİ

Sınav anında uygulanacak stratejilerin de başarıda kritik rol oynadığını dile getiren Özgür Akoğlan, 'Sınavda turlama tekniği hayat kurtarır. İlk turda sadece emin olduğun ve hızlı çözebildiğin soruları yap. İnatlaştığın her soru, arkadaki kolay soruları görmeni engeller. Sollama şeridinde vakit kaybetmek yoktur; zor soruya takılma, yanından geç ve ilerle, vaktin kalırsa geri dönersin. AYT bir kondisyon değil, bir derinlik sınavıdır. Her gün mutlaka bir dersin kavram haritasını çıkar. Özellikle Edebiyat, Tarih veya Biyoloji gibi derslerde 'karıştırılan kavramlar' listesi oluştur. Unutma; TYT'de hız, AYT'de net bilgi seni sollamaya çıkarır.' ifadelerinde bulundu.

Her sabah 10.15'te masaya oturduğunda sadece soru çözme, sınav anını hayal etmelerini isteyen Akoğlan, çevre gürültüsünü, optik formülü işaretlemeyi ve o anki heyecanının yönetilmesinin prova edilmesi gerektiğini belirterek, 'Sınav anı gelip çattığında 'ben bu filmi daha önce defalarca izledim' diyebilmelisin' dedi.