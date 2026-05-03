SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilimle buluşacağı, merakın keşfe dönüşeceği yepyeni bir eğitim yolculuğuna başlıyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek 'Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'ile minik kâşifler dopdolu bir programda bir araya gelecek.

Bilime dokunan, sorgulayan ve öğrenirken eğlenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen atölye, çocukların hayal gücünü besleyecek, keşfetme duygusunu güçlendirecek ve onları deneyimleyerek öğrenmeye teşvik edecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine özel olarak hazırlanan etkinliklerde, bilimsel düşünmenin temelleri atılacak.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyelerde, ilkokul 2. sınıf ve üzeri öğrenciler için program 12.30 ile 14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Ortaokul grubu ise 14.00 ile 15.30 saatleri arasında bilim dolu etkinliklerde buluşacak. Atölyeler 9 ve 16 Mayıs Cumartesi günleri iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Kayıtlar 8 Mayıs'a kadar sürecek olup, programa katılmak isteyenler 4 Mayıs itibariyle www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.