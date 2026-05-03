KO-MEK kursları ile 7'den 70'e herkese kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kurban Kesim Elemanı Sertifika Programı' ile yaklaşan kurban bayramı öncesinde vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi. Kursiyerler, İzmit Mezbahası'nda gerçekleşen eğitim programında kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bilinçli ve hijyenik koşullarda kurban kesimi yapabilmesi amacıyla 'Kurban Kesim Elemanı Sertifika Programını' bu yıl da hayata geçirdi.

KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen eğitimlere toplam 160 kursiyer katıldı. İzmit Mezbahası'nda gerçekleştirilen program, hem dini hassasiyetlere uygun kesim yapılmasını hem de kesim sırasında yaşanabilecek olası kazaların önlenmesini hedefledi.

6 HAFTA SÜREN YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI

Sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında düzenlenen eğitimler yaklaşık 6 hafta sürdü. Kurs süresince katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı dersler verildi. Program kapsamında 'İş Sağlığı ve Güvenliği', 'Kurban İbadetinin Dini Boyutu' ve 'Kesim Teknikleri' gibi temel başlıklarda eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, veteriner hekimler tarafından verilen teorik bilgilerin ardından belediyenin uzman kesim personeli eşliğinde uygulamalı çalışmalar yaptı.

Eğitimlerde yalnızca kesim teknikleri değil, aynı zamanda hijyen kuralları ve çevre sağlığı da ele alındı. Kurban atıklarının doğru şekilde bertaraf edilmesi, kötü koku oluşumunun önlenmesi ve hastalık risklerinin azaltılması gibi konularda da detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kursiyerlere kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, vekâlet alma, tekbir getirme ve gerekli dualar gibi dini uygulamalar da aktarıldı.

BAYRAMA HAZIR SERTİFİKALI KURSİYERLER

Eğitimi başarıyla tamamlayan 160 kursiyer, 'Kurban Kesim Elemanı Sertifikası' almaya hak kazandı. Programla katılımcıların, Kurban Bayramı'nda daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı kesim yapmaları amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi düzenlediği bu eğitimle hem vatandaşları hazırlamayı hem de kesim alanlarında düzen ve güvenliği artırmayı hedefliyor.