ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yalova ve Nevşehir'de çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Yalova'da Trafik Jandarması ekipleri tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi. Etkinlikte çocuklara, temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Nevşehir'de ise Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programda jandarma tanıtım stantları kuruldu. Etkinlik kapsamında motosiklet sürücüsü öğrencilere güvenli sürüş eğitimi verilirken, trafik kurallarına duyarlı sürücüler plaketle ödüllendirildi. Ayrıca katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Jandarma yetkilileri, düzenlenen etkinliklerle toplumun her kesiminde trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.