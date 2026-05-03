Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilerini mezun etti. 'Güzellik ve saç bakım hizmetleri' alanında eğitim alan gençler, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, 14-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik eğitimler devam ediyor. Örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olan merkez, aynı zamanda gençleri istihdama hazırlıyor. Proje kapsamında öğrencilere mesleki eğitimin yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor. Eğitim sürecinde gençler, çeşitli hobi atölyelerine katılarak hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirme imkânı buluyor.

Merkezde güzellik ve saç bakım hizmetlerinin yanı sıra barista, kuaförlük, pastacılık, aşçılık ve grafik tasarım gibi farklı alanlarda da eğitimler veriliyor. Haftanın 5 günü eğitim alan öğrenciler, yıl sonunda sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitim süresince müzik ve cam boncuk gibi atölyelere de katılan öğrenciler, sosyal hayattan kopmadan kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

RENKLİ VE COŞKULU MEZUNİYET TÖRENİ

Merkezde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler, aileleri ve eğitmenler katıldı. Törende müzik atölyesi öğrencilerinin hazırladığı performanslar beğeni topladı. Programda öğrenciler sertifikalarını Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen'in elinden aldı. Hediyelerin takdim edilmesinin ardından mezuniyet pastası kesildi. Pastacılık atölyesi öğrencilerinin hazırladığı ikramlar eşliğinde devam eden tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.