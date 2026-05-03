Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından aile içi iletişimi güçlendirmek, ebeveynlik becerilerini geliştirmek ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programında, şiddet konusu kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındı.

BURSA (İGFA) - Toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi bilinciyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürerek düzenlediği eğitimler, seminerler ve atölye etkinlikleri aracılığıyla her yaştan bireye ulaşıyor. Bu kapsamda, Osmangazi Belediyesi'nin 'Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum' yaklaşımını temel alarak hayata geçirdiği 'Ana Baba Okulu' projesinin dördüncü oturumu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşti. Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen oturuma ebeveynler yoğun ilgi gösterirken, 'aile içi şiddet' başlığında alanında uzman konuşmacılar önemli bilgilendirmelerde bulundu.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK GEREKİYOR'

Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması amacıyla düzenlenen eğitim programında, şiddet konusu geniş bir perspektif ile alındı. Aile içi şiddet ve ihmalin yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Sosyolog Özge Alacan 'Aile içi şiddetin ve ihmalin, tüm aile bireylerine ve topluma nasıl gittiğine dair uzanan bir yolculuğu anlattık. Atölyeler üzerinden ilerledim çünkü farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu farkındalığı da bir insanın, o zihin çerçevesi kalıbında yapmak gerekiyor. Sadece söz değil, eylemler de işin içerisine girdiği zaman, tam olarak bir sonuç elde edebiliyoruz. Güzel bir sunum oldu, farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz' diye konuştu.

Aile Danışmanı ve Sosyolog Asiye Akar da 'Ana Baba Okulu'nda velilerimize şiddetin ne olduğunu, şiddetin çeşitlerini, çocuğun aile ikliminde bundan nasıl etkilendiğini anlattık. Biraz anne babaları kendi çocukluğuna götürdük, sonra bugünkü çocuklarımızın hayatına biraz yakından baktık ve şiddetin iyileşme yolları nelerdir, çözüm noktaları nelerdir, gerektiğinde nerelere başvurulur bunları ele aldık.' ifadelerini kullandı. Aile Danışmanı Sevnur Yılmaz da aile içinde iletişimin önemini vurguladıklarının altını çizerek, şiddet durumlarında başvurulacak kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydederek, şiddetsiz bir yarınlar diledi.

Oturumda uzmanların görüşlerini dikkatle dinleyen anne ve babalar, aynı zamanda yapılan atölye çalışmalarıyla da oturuma interaktif bir şekilde dahil oldu.