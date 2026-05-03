Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ankara-Ankara etabıyla sona erdi. Son etabı kazanan Tom Crabbe, turda da önemli başarılara imza attı.

ANKARA (İGFA) - Bu yıl 61'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 105,7 kilometrelik Ankara-Ankara etabıyla tamamlandı. Sekizinci ve son etabı Team Flanders-Baloise sporcusu Tom Crabbe, 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazanarak turdaki üçüncü etap zaferini elde etti.

26 Nisan'da Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan organizasyon, 8 etapta toplam 1153 kilometrelik parkurun ardından sona erdi. Tur tarihinde ilk kez Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden start ve finiş verildi. Etabın gerçek startı ise Anıtkabir önünden yapıldı.

BÜYÜK REKABET, YENİ ŞAMPİYONLAR

Genel klasmanda şampiyonluk mücadelesi büyük çekişmeye sahne olurken, Sebastian Berwick genel ferdi klasman birinciliğini elde ederek Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Aynı zamanda 'Dağların Kralı' unvanıyla Kırmızı Mayo'yu da kazandı.

Beyaz Mayo (Türkiye Güzellikleri klasmanı) Mustafa Tarakçı'nın olurken, Yeşil Mayo (puan klasmanı) son etap performansıyla Tom Crabbe'ye gitti.

TAKIM ŞAMPİYONU ASTANA

Takımlar klasmanında ise Astana Qazaqstan Team zirvede yer aldı. Sekizinci etapta ikinciliği Jelle Vermoote, üçüncülüğü ise Stanisław Aniołkowski elde etti. 147 sporcunun katıldığı son etapta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde start ve finiş yapılırken, organizasyon boyunca hem sprint hem de tırmanış etaplarında büyük mücadeleler yaşandı. Sekiz gün süren tur, unutulmaz etaplar ve çekişmeli finişlerle tamamlandı.