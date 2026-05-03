ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimin toplumla bağını güçlendirmek amacıyla 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinliklerini hayata geçiriyor.

Mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin yalnızca okul ortamında değil, hayatın içinde aktif rol alması hedefleniyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mesleki eğitimin yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla ele alındığı vurgulanarak, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri sahada uygulayacağı belirtildi. Bu kapsamda gençler; bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.

Etkinlikler süresince öğrenciler hem mesleki deneyim kazanacak, hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sunacak.

Program kapsamında sergiler, atölye çalışmaları, sektör buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok faaliyet düzenlenecek.

Bakanlık, bu organizasyonlarla mesleki ve teknik eğitimin toplumla daha güçlü bir bağ kurmasını ve gençlerin üretim odaklı gelişimine katkı sağlanmasını amaçlıyor.