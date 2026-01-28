Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesini Suriye'deki gelişmeler oluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bölgesel gelişmeleri masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek MGK'da, Ankara'nın yakından takip ettiği Suriye sahasındaki son durum tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

Kurulun bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze olacak. Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası sürecinde Ankara'nın üstleneceği rollerin de görüşüleceği toplantıda, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasına verdiği destek bir kez daha vurgulanacak. MGK'da ayrıca ABD-İran hattında yaşanan gerginlik de ele alınacak.

Toplantının diğer başlıkları arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ile PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı sürdürülen terörle mücadele operasyonları da gündemdeki masada yer bulacak konular arasında olduğu kaydedildi.