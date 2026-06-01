Bursa'da Yıldırım Belediyesporlu genç kulaçlar, kazandıkları dereceler ve topladıkları madalyalarla 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Baraj Geçme Müsabakaları'na damga vurdu.

BURSA (İGFA) - 'Spor kenti Yıldırım' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyespor'un genç yüzücüleri, sergiledikleri üstün performansla 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Baraj Geçme müsabakalarına damga vurdu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda Yıldırım rüzgarı esti. Müsabakaları 89 birincilik, 34 ikincilik ve 26 üçüncülükle tamamlayan Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler, toplam 149 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Genç kulaçlar, elde ettikleri derecelerle ve ortaya koydukları mücadele ruhuyla Yıldırım'ın gururu oldu.

SPOR KENTİ YILDIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılarından dolayı genç yüzücüleri ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar, spora yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Yıldırım'ı ulusal ve uluslararası düzeyde sporla anılan ilçe haline getirmek için yatırımlarımız sürecek. Hedefimiz, Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir kent kimliğine kavuşturmak. Yıldırım'da sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.