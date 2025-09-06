Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın tarihi ve manevi kimliğini güçlendirecek “Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Aksı Canlandırma Projesi”ni tanıttı. Proje, 50 hektarlık alanda koruma imar planı, sosyal yaşam alanları ve turizm düzenlemeleriyle Bursa’yı öne çıkaracak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubeleri ile iş birliği içinde geliştirdiği “Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Aksı Canlandırma Projesi”nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Proje, Bursa’nın tarihi ve manevi değerlerini korurken, sosyal yaşamı ve turizmi güçlendirmeyi amaçladı.

Bölge halkının yaşamını iyileştirmeyi hedefleyen proje kapsamında konut yoğunluğu artırılmadan, yeşil alanlar, spor sahaları, pazar yerleri, otoparklar ve sağlık alanları oluşturulacak. Turizm için tur otobüsü park alanları, dinlenme mekanları ve genişletilmiş yaya yolları ile Emir Sultan’dan Ulu Cami’ye rahat ulaşım sağlanacak.

Bölgedeki cami, türbe, hamam ve sivil mimari yapılar restore edilecek.

“BURSA’NIN MANEVİ KİMLİĞİ GÜÇLENECEK”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bursa deyince aklımıza Uludağ, tarih ve manevi değerler geliyor. Çelebi Mehmet Han’ın feraseti ve Emir Sultan’ın manevi şahsiyetini rehber edinerek, bu projeyle Bursa’nın kimliğini daha da öne çıkaracağız” dedi.

50 hektarlık alanda uygulanacak koruma imar planıyla, Emir Sultan-Yeşil-Yıldırım Beyazıt hattının canlandırılacağını kaydeden Başkan Yılmaz, projenin ortak akıl ve istişareyle geliştirildiğini vurguladı. Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, üniversiteler ve meslek odalarıyla iş birliği içerisinde olduklarını anlatan Başkan Yılmaz, bu birlikteliğin de projenin gücünü arttırdığını söyledi.

YARIŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan projenin detayları için başlatılan mimarlık ve şehir planlama yarışmasının sürecinin devam ettiğini kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yarışma ilanını geçtiğimiz ay yaptıklarını, 18 Kasım’a kadar başvuruların süreceğini söyledi. Sonuçların Aralık ayı başında jüri değerlendirmesiyle açıklanacağını belirten Başkan Yılmaz, projenin sadece Yıldırım değil, tüm Bursa için bir dönüm noktası olacağını belirterek, “Emir Sultan ve Yeşil’in manevi kimliği, dünya çapında ses getirecek. Bu değerleri gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktaracağız” dedi.