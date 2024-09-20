Yıldırım Belediyesi doğa ve insan sağlığını korumak amacıyla ilçede birçok eczaneye yerleştirdiği atık ilaç toplama kutularından 4 bin 922 kilogram atık ilaç topladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan, tehlikeli atık sınıfına giren atık ilaçları çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası’nı sürdürüyor. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ilaçları belirlenen eczanelere bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş oluyor. İlçe genelinde yer alan 33 eczaneye yerleştirdiği atık ilaç toplama kutularından Nisan ayından bu yana 233 kilogram, 2019 yılından bu yana ise toplamda 4 bin 922 kilogram atık ilaç toplandı.

ATIK İLAÇLAR ÇÖP DEĞİL

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tehlikeli atık sınıfına giren atık ilaçların kontrollü olarak imhası için atık ilaç kutuları ile toplanması; çevreye, doğaya ve canlıya zarar getirmeyecek şekilde lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Tarihi geçmiş ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını koruduklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Ülkemizde alınan ilaçların neredeyse yarıya yakını maalesef son kullanım tarihi dolmadan veya kutusu dahi açılmadan evsel atık olarak çöplere atılıyor. Bu ilaçlar çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler maalesef toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu kirlilik hem insan sağlığına hem de doğadaki diğer canlılara zarar veriyor. İlaç çöp değildir. Yıldırım Belediyesi olarak bertaraf edilmesi gereken bu atıkları eczanelerden topluyoruz. Hemşehrilerimden, evlerinde bulunan tarihi geçmiş veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ilaçları bu kutulara bırakmalarını rica ediyorum. Yıldırım’ı hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi.