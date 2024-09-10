Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 15 mahallede düzenlediği mahalle şenliklerinde 15 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediyesi’nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu ‘Yaz Mahalle Şenlikleri’nin son durağı Yıldırım Bayezid Külliyesi bahçesi oldu. Çocuklar, seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop, ip atlama, halka çevirme, çuval yarışı renkli top, drama gibi doyasıya eğlenirken, Anadolu Masalları dinletileri ile de eğlenirken öğrendiler. Yıldırım Belediyesi’nin yaz boyunca 15 mahallede gerçekleştirdiği mahalle şenliklerine yaklaşık 15 bin çocuk katıldı.

Yaz Mahalle Şenlikleri ile mahalle kültürünü canlı tutmayı ve insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günümüzde çocuklarımız, zamanın büyük bir bölümünü, bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik cihazlarla geçiriyor. Oyun dediğimiz zaman maalesef çocuklarımızın aklına bilgisayar oyunları geliyor. Biz de çocuklarımızı bu teknolojik mahkûmiyetten kurtararak, onlara sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için Yaz Mahalle Şenliklerini düzenliyoruz. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkâna pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca 15 mahallede düzenlediğimiz etkinliklerde yaklaşık 15 bin çocuğumuzu sokak oyunları ile tanıştırdık. Çocuklarımızın geleceği için projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.