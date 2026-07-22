Kocaeli Valiliği'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. İSU, A Takımı ve Park ve Bahçeler ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimler, olası su baskınları ve taşkınlara karşı 7/24 esasına göre görev başında bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerini kapsayan kuvvetli yağış tahminleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yağışın başlamasıyla birlikte oluşabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla altyapıdan yol ağlarına, yeşil alanlardan kritik ulaşım güzergâhlarına kadar birçok noktada önleyici çalışmalar hızlandırıldı.

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur sularının sorunsuz şekilde tahliye edilebilmesi için kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında bakım, temizlik ve kontrol çalışmalarını yoğunlaştırdı. Su akışını engelleyebilecek; yaprak, çamur, taş ve çeşitli atıklar temizlenirken, taşkın riski bulunan bölgelerde altyapı unsurları tek tek kontrol edilerek gerekli bakım işlemleri gerçekleştirildi. Yıl boyunca sürdürülen periyodik bakım çalışmaları da meteorolojik uyarılar doğrultusunda ilave ekiplerle desteklendi.

A TAKIMI KRİTİK NOKTALARDA KONUŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi A Takımı da olası olumsuzluklara karşı kentin kritik noktalarında görevlendirildi. Başiskele, Derince, İzmit, Kandıra, Körfez, Gölcük, Kartepe ve Karamürsel'de belirlenen riskli bölgelerde 115 ekip, 385 personel ve 135 iş makinesi ile hazır bekleyen ekipler, ihtiyaç duyulması halinde en kısa sürede müdahalede bulunacak. Özellikle yağışlarda su birikmesi yaşanabilecek ana arterler ve kavşaklarda ekipler görev yapacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yağış öncesinde mazgal temizliği çalışmalarını hızlandırdı. Yağmur suyunun tahliyesini engelleyebilecek yaprak ve çeşitli atıklar temizlenerek suyun altyapıya kesintisiz ulaşması için tüm çalışmalar tamamlandı. Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla olası su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı ekip, araç ve iş makinelerini hazır durumda bulundururken meteorolojik gelişmeleri de anlık olarak takip ediyor. İlgili tüm birimler koordinasyon içerisinde çalışarak ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede müdahale edilmesi için görev başında bulunuyor.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu altyapısının sağlıklı şekilde çalışabilmesi için vatandaşlardan mazgal ve yağmur suyu ızgaralarının üzerini kapatabilecek çöp, moloz, bahçe atığı ve benzeri malzemeleri çevreye bırakmamalarını istedi.