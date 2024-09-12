Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin Kış Spor Okulları kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - ‘365 Gün Spor Okulları’ sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 16 branşta temel spor eğitimlerinin verildiği kurslarda çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, okçuluk, tekvando, fitness, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı buluyor. Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları 14 Eylül’de başlayacak. Çocukların spor okulları ile disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yaz spor okullarından 45 bin sporcuyu mezun ettiklerini söyledi.



Spor ok ullarında çocuklara eğitim verirken aynı zamanda keşfettikleri genç yetenekleri altyapıya kazandırarak müsabakalara hazırladıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcularının olduğunu ifade ederek “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 11 tesiste 16 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkânı buluyor. Verilen eğitimlerde Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfederek onları altyapıya kazandırıyoruz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz