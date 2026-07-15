Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeyi sürdürüyor. Merkezde hizmet veren 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Halkkent MERCEK'te düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

MERSİN (İGFA) - 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde açılan toplam 10 kursta eğitim alan 150 kursiyerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, kursiyerlerin mesleki gelişimlerini ve üretim süreçlerini ortaya koydu. Eğitim sürecinde kursiyerler yalnızca kendi ihtiyaçları için üretim yapmakla kalmayıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ücretsiz kıyafetler de hazırlıyor. Bunun yanı sıra birçok kursiyer, edindiği bilgi ve becerileri ekonomik kazanca dönüştürerek kendi üretimini yapmaya da başladı.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler, kursiyerlere nitelikli mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, girişimcilik yolunda ilerlemelerine de katkı sağlıyor. Eğitimlerin ardından bazı kursiyerler özel sektörde istihdam edilirken, bazıları ise evlerinde kurdukları atölyelerde üretim yaparak ekonomik özgürlüklerini elde ediyor. 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitimler, makine kullanımı ve temel kalıp bilgisiyle başlayıp, uygulamalı çalışmalarla devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sürdürülen kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Demir: 'Kaliteli bir eğitimle, kursiyerlerin girişimcilik yolunda ilerlemesini sağlıyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, Halkkent MERCEK'te sunulan 7 atölyeden birinin 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi' olduğunu ve kursiyerlerin el emeğiyle sergi hazırladıklarını anlatarak, 'Giyim Üretim Teknoloji Atölyesi'nde açtığımız 10 kursta eğitim gören 150 kursiyerin yapmış olduğu ürünleri sergiledik. Biz Giyim Üretim Teknolojileri bölümünde, diğer şubelerimizde de olduğu gibi, Kıyafet Evi'ne ücretsiz bir şekilde kıyafet dikip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz kendilerinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri de ürettiler' dedi.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nin temel amacının kaliteli bir eğitim sunup, kursiyerlerin girişimcilik yolunda ilerlemelerini sağlamak olduğunu sözlerine ekleyen Demir, 'Bu sergimizde çok net görüyoruz ki, kursiyerlerimiz güzel yol almışlar. Ürünlere baktığımız zaman, mağazadakilerden belki de çok daha ileri seviyede ürün elde ettiklerini görüyoruz. Mezun olan kursiyerlerimizin kimi özel sektörde iş imkânı yakalarken, kimisi de kendi evinde atölyesini kurup ekonomik özgürlüğünü sağlıyor' diye konuştu.

Sarı: 'Bu kurs sayesinde kadınların kendilerine olan güvenleri artıyor'

Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Havva Dengiz Sarı, kursiyerlerin zaman içinde çok iyi ilerleme kaydettiğini ifade ederek, 'Sıfırdan başlayan kadınlar meslek edinip evlerinde atölyeler oluşturdu, iş yerlerinde çalışmaya başladılar. Bugünkü sergiyi de onlar istedi. Sergide kendi emeklerini gördükleri için mutlu oluyor, kendileriyle gurur duyuyorlar. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Bu sergi onların başarısını gözler önüne seriyor. Kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Bu kurs sayesinde kadınların kendilerine olan güvenleri artıyor. Her geçen gün onların kendilerini geliştirdiğini ve özgüven sahibi olduklarını görüyoruz' ifadelerine yer verdi.

Hayallerini gerçekleştirme yolunda Büyükşehir daima kadınların yanında:

5 aydır Giyim Üretim Teknolojileri eğitimi alan Kader Koç dikiş konusunda az da olsa bilgi sahibi olduğunu, fakat daha önce kalıp eğitimi almadığını anlatarak, 'Hocalarımız ve kurs imkânları sayesinde şu an kalıpları yapıp gömlek, tişört gibi farklı ürünler üretebiliyoruz. İleride sertifikalarımızı alıp, eve katkı sağlamak için çabalıyoruz. Üretmek güzel bir şey. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için bir şeyler üretiyoruz. Kıyafet Evi'ne gönderdiklerimiz de var' dedi. Kurs süresince hiçbir masraf yapmadıklarını da kaydeden Koç, 'Buradaki imkânlar çok güzel. Yeni çevre edindik. Bu sergi bizim emeklerimizin karşılığı. Gözle görülür olması da bizim için çok güzel bir duygu' diye konuştu.

Daha önce dikiş bilgisi olmadığını anlatan kursiyerlerden Belgin Tosun, kursu sosyal medyadan görüp başvurduğunu dile getirerek, 'Ne öğrendiysem burada öğrendim. Şu an tadilat işlerini yapabiliyorum. Çocuklarıma elbise, pantolon, tişört gibi kıyafetleri dikebiliyorum. Bu sayede aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyorum' ifadelerini kullandı. Kurs arkadaşlarıyla birbirlerine destek olduklarını da söyleyen Tosun, 'Sergimiz çok güzel oldu. Kendi emeklerimizi göstermiş olduk. Neler üretebildiğimizi herkese göstermek güzel bir duygu' dedi.